Salernitana, Castori: “Contro Genoa gara fondamentale. Ribery gioca”

Il tecnico alla vigilia del match contro il Genoa

Sull'importanza della gara col Genoa, Castori non usa mezze misure: "Sappiamo che dobbiamo vincere a tutti i costi. Non so se ce la faremo, ma non posso soffermarmi sugli avversari. Li rispettiamo e sono forti, ci mancherebbe, ma la Salernitana è in ritardo in classifica e deve assolutamente mettere fieno in cascina. Loro hanno 5 punti, ad ora è una diretta concorrente e, battendoli, ci avvicineremmo e di molto. E' un appuntamento importantissimo, inutile nasconderlo. Non mi piacciono termini come "ultima spiaggia" e "bivio", c'è tempo per fare tutto. Ma la squadra respira l'aria della svolta e battere il Genoa sarebbe tanta roba".