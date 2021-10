Salernitana, Castori: “Contro lo Spezia gara che vale molto”

Il tecnico della Salernitana presenta il match di domani contro lo Spezia

“Quella di domani è una gara importante che vale molto, sarà una partita da battaglia e non ci spaventa. Abbiamo le qualità, le caratteristiche e le capacità per affrontarla nel migliore dei modi. Ci vorrà l’atteggiamento e lo spirito giusto, la squadra dovrà scendere in campo con la determinazione necessaria per portare a casa un risultato positivo”. Queste le parole del tecnico granata Fabrizio Castori intervenuto in conferenza stampa presso la sede di “Caffè Motta” alla vigilia di Spezia – Salernitana.