Salernitana, Castori: “Contro lo Spezia punti pesanti in palio. Bisogna vincere…”

Il tecnico ha presentato la sfida di domani alla stampa

"Dispiace sempre quando manca qualcuno, ma non mi piango addosso", ha esordito Castori . "Sappiamo che gli assenti sono tanti, ma la gara è importante e mette in palio punti pesanti. Abbiamo caratteristiche, qualità e capacità per giocarcela. Se mancano esperienza e qualità possiamo sopperire con quantità e corsa. L'atteggiamento e lo spirito fanno la differenza, dobbiamo portare a casa il risultato a tutti i costi. L'ostacolo sia opportunità per la crescita".

Ancora sulla gara: "Partita che vale doppio? In B te la giochi con tutti e non c'è nulla di scontato, in A ci sono avversari di livello completamente diverso e molte gare hanno un esito quasi scontato ancor prima di scendere in campo. Al punto che un pareggio vale quasi come due vittorie. Lo Spezia è una squadra assetata di punti, gioca in casa e sarà una battaglia ma è alla nostra portata. Parlo sempre col massimo rispetto ovviamente".