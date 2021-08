Salernitana, Castori: “Massimo rispetto per il Bologna. Godiamoci la A”

Il mister alla vigilia della sfida contro il Bologna

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per la Salernitana di Fabrizio Castori che domani se la vedrà per la prima di Serie A contro il Bologna in trasferta. Il tecnico ha presentato la gara in conferenza stampa soffermandosi sui temi caldi della sfida.

Salernitana, parla Castori

SENSAZIONI - "Se sono emozionato? Non posso parlare di emozione perché adesso non la provo. Ma i sentimenti non si comandano, vedremo domani prima della partita come mi sentirò", ha esordito Castori. "Devo dire la verità: sono felice ed orgoglioso. Cinque anni fa ho lasciato la categoria a malincuore e, credo, anche immeritatamente. Ora l'ho ritrovata con la Salernitana e sono fiero del lavoro di un gruppo che ha voglia di difendere quanto conquistato sul campo".

SQUADRA - "Simy? Non dico bugie, è in ritardo di condizione e non ci possiamo permettere di rischiare infortuni. Naturalmente partirà dalla panchina, ma sono convinto che potrebbe tornare utile nel quarto d'ora finale qualora ce ne fosse la necessità". Sul resto del gruppo: "Ho grande fiducia in Capezzi, calciatore di rendimento e qualità. Lassana è in ritardo di condizione, ma la acquisirà solo giocando. Ha fatto passi in avanti dopo l'esordio di lunedì scorso con la Reggina, se dovesse essere utilizzato mi aspetto di vedere passi in avanti. Di Simy ho detto, per il resto preferisco comunicare la formazione direttamente ai ragazzi e poco prima dell'inizio della gara".

AVVERSARIO - Sul Bologna: "Ci vuole grandissimo rispetto, non dobbiamo assolutamente farci ingannare dai risultati di coppa Italia. Ogni domenica affronteremo avversari quotati e referenziati, siamo gli ultimi arrivati e non possiamo prescindere da alcuni concetti che sono dogmatici. Conoscendo il carattere del loro allenatore sono assolutamente convinto che i cinque gol presi in coppa abbiano spinto lo staff a caricare ulteriormente un gruppo accreditato. La Salernitana ha voglia di essere protagonista".

IN SERIE A E TIFOSI - "L'entusiasmo dei fan per il ritorno in A quanto può contare? Provo una sensazione contrastante. Siamo felici di vivere l'avventura col popolo granata, con partecipazione attiva sugli spalti e non soltanto sui media. Siamo contentissimi per la serie A e per il sold out, ma immaginate quanta gente è rimasta fuori a causa di queste restrizioni. Ci sarebbe stato un Arechi pienissimo e sappiamo tutti che vantaggio sia avere la gente dalla nostra parte".

STAGIONE - "Che campionato sarà per noi della Salernitana? Con le big non ci si può paragonare nè rapportare. Nessuno vuole perdere, sia chiaro, ma a Torino con la Juventus può essere messo in preventivo. La serie A prevede due campionati in uno, basta mediamente meno di un punto a partita per mantenere la categoria e ci sono squadra contro le quali non possiamo permetterci di sbagliare. Se ti innervosisci dopo una potenziale sconfitta con una big vuol dire che sei presuntuoso. Conosco benissimo quale sia la nostra dimensione, non mi faccio ingannare dal grande entusiasmo nè dalla voglia di fare che, comunque, è un elemento molto positivo. Restiamo sintonizzati sul traguardo senza mai perdere la testa". E ancora: "Rivolgo un pensiero soprattutto a chi non potrà esserci. Godiamoci la serie A fino alla fine".