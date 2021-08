Salernitana, Castori riceve telefonata da Mourinho per info sulla moglie

Bel gesto del tecnico della Roma

Non è stato un debutto in Serie A felice per Fabrizio Castori tecnico della Salernitana. Il malore della moglie e la sconfitta contro la Roma hanno reso amara la prima all'Arechi nel massimo campionato. José Mourinho ha chiamato Fabrizio Castori, per sincerarsi delle condizioni della moglie che aveva avuto un malore in tribuna ed era caduta perdendo sangue. Poi per fortuna le condizioni erano migliorate. Il Corriere dello Sport scrive che il portoghese ha chiamato il collega facendo gli auguri di pronta guarigione alla moglie di Castori.