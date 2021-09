Salernitana, Castori: “Sassuolo squadra di alto livello. Ribery non ci sarà”

Il tecnico ha presentato la sfida della sesta giornata di Serie A

Redazione ITASportPress

Conferenza stampa di vigilia per il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori che ha presentato il match della sesta giornata contro il Sassuolo in programma domenica pomeriggio alle 15. Dopo il pari in rimonta contro il Verona nel turno infrasettimanale, il mister è a caccia di conferme e di altri punti preziosi per la corsa alla salvezza.

ASSENZA E SQUADRA - Si parte dalle condizioni del gruppo e da un'assenza illustre: "Ribery ha avuto un affaticamento che non ci consentirà di utilizzarlo domani. Una cosa di poco conto, ma non valeva la pena correre rischi", ha detto Castori. E ancora: "Ribery, ci tengo a precisarlo, paga qualcosa a livello fisico semplicemente perchè è arrivato da poco. Per fortuna non è niente di importante, con il Genoa ci sarà e i tifosi non hanno motivo di preoccuparsi".

ATTEGGIAMENTO - "Modulo diverso? A me interessa l'atteggiamento, non la tattica. Mi aspetto risultati e progressi a prescindere dal modulo. Contro il Verona come nelle prime due giornate? Secondo me dobbiamo avere più coraggio, la Salernitana è una buona squadra e può esprimersi molto meglio rispetto alle ultime settimane. Domani dobbiamo riproporre quanto fatto nelle ultime due gare, in questo modo potremo portare a casa un risultato positivo". "Se ci sarà il trequartista? Non voglio dare vantaggi, mi dispiace. Ribadisco il concetto: a prescindere dal modulo battaglieremo".

AVVERSARIO - "Cosa penso del Sassuolo? Che non è tra le squadre che lotteranno con noi per la salvezza, basta vedere i nomi che compongono la rosa. Stiamo parlando di una squadra che, pochi mesi fa, si è classificata all'ottavo posto e a poche lunghezze dalla zona Europa. Sarà durissima, lo sappiamo, ma siamo in A e non esistono gare agevoli".