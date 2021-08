Salernitana, Castori: “Contro il Bologna abbiamo peccato di esperienza”

Il Bologna ha rimontato la Salernitana e il tecnico campano analizza la prova della squadra

Sconfitta la Salernitana al Dall'Ara dal Bologna dopo una partita ricca di emozioni e gol. Il tecnico granata Fabrizio Castori commenta così la gara: "La prima partita si fa fatica a giudicare. Abbiamo peccato di esperienza. Loro hanno maggiore esperienza in materia. Abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo commesso l'errore di far saltare da solo De SIlvestri sui calci d'angolo. Questi errori n Serie A si pagano, ma il risultato non sta né in cielo né in terra. Questo insegna che non bisogna mai mollare. Siamo una squadra con una struttura fisica e la capacità per poter fronteggiare queste situazioni, ma siamo stati distratti".