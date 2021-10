Salernitana, Colantuono: “Contro il Venezia gara complicata ma c’è voglia di riscatto”

Il tecnico granata ha presentato il match di domani

Debutto con sconfitta casalinga per il tecnico della Salernitana, Stefano Colantuono che cerca di riscattarsi domani. Proprio alla vigilia del match contro il Venezia in conferenza stampa, il mister granata ha presentato il match.

PARTITA DIFFICILE - Sulla sfida contro la squadra di Zanetti, Colantuono ha rivelato:"Domani ci attende una partita complicata sotto ogni punto di vista. Affrontiamo una diretta concorrente per la salvezza. Sarà una partita importante. Dobbiamo cancellare il primo tempo giocato contro l'Empoli e ripartire con forza e convinzione. Bisognerà affrontare la prossima gara con l'atteggiamento giusto, servirà grande attenzione. In questo campionato si paga ogni minimo errore".

FORMAZIONE - Sulle assenze per la partita di domani, Colantuono dice:"Recuperiamo solo Gyomber, ma non possiamo piangerci addosso per le assenze. Sono convinto che chi scenderà in campo domani farà una grande prestazione. La squadra ha tanta voglia di riscattarsi, un risultato positivo ci darebbe un grande slancio per le prossime giornate".