Salernitana, Colantuono: “Genoa lotta e ha gran ritmo, servirà grande attenzione”

Il tecnico presenta il match contro il Genoa di domenica

Queste le parole del tecnico granata Stefano Colantuono intervenuto in conferenza stampa in vista di Genoa – Salernitana: “Quella di domenica sarà una gara molto importante e dovremo giocare con grande compattezza, cercando di sfruttare le occasioni che capiteranno. Nell’ultima gara la squadra mi è piaciuta, ho visto cose buone specialmente nel secondo tempo e non abbiamo concesso quasi nulla. Gli episodi e la fortuna sono determinanti in una partita e non sono stati dalla nostra parte ma sono ottimista per il futuro. Il Genoa è una squadra che lotta e ha gran ritmo, servirà grande attenzione. La fisicità è un loro punto di forza quindi immagino che il duello fisico e la corsa saranno predominanti e bisognerà considerare anche questo per la scelta della migliore formazione da schierare. Mi aspetto una partita dai ritmi alti e molto combattuta perché la posta in palio è altissima. Servirà una prestazione importante per spuntarla, dovremo giocare al massimo delle nostre possibilità perché è una partita da non sbagliare”.