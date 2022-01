Salernitana, Colantuono in bilico: sogno Gattuso

La panchina granata sembrerebbe traballante

Nonostante la vittoria della Salernitana in casa dell'Hellas Verona, Stefano Colantuono potrebbe non rimanere sulla panchina dei granata. Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, la Salernitana del nuovo presidente Iervolino starebbe pensando a un esonero dell’ex allenatore dell’Atalanta. Per sostituirlo, la società sogna Rino Gattuso, reduce dalla breve esperienza con la Fiorentina. Tra l’ex campione del mondo azzurro e il presidente dei granata ci sarebbero stati già dei primi contatti, ma al momento nulla di concreto. Sin qui comunque, Colantuono in 11 panchine ha subito 8 sconfitte e portato a casa due vittorie ed un pareggio.