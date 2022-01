Salernitana, Colantuono: “Le regole devono essere uguali per tutti”

Il tecnico dei granata non gradisce il protocollo Covid non uniformato

“C’è un protocollo Covid che non vale per l’intero turno di campionato perché entra in vigore domani, non credo sia giusto che le regole non siano uguali per tutti. Non so che spettacolo si possa offrire in queste condizioni, dispiace anche per il pubblico. La Lazio è una grande squadra, ma nella situazione di oggi era difficile giocarcela perché avevamo troppe assenze e molti dei calciatori scesi in campo rientravano dopo un lungo stop”. Queste le parole del tecnico granata Stefano Colantuono intervenuto in conferenza stampa al termine di Salernitana – Lazio.