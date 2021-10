Salernitana, Colantuono: “Non concesso quasi nulla al Napoli”

Il commento a fine gara del tecnico granata

“Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, giocando con grande attenzione e concentrazione. Sapevamo che il Napoli avrebbe palleggiato tanto e non dovevamo farci prendere centralmente. Non abbiamo concesso quasi nulla, tatticamente siamo stati perfetti. Peccato per il gol che abbiamo subito che ha complicato la gara, poi nel finale abbiamo avuto le nostre chance per pareggiarla. Sono molto contento della prestazione dei ragazzi, spero che la squadra capisca che può giocarsela con tutti”. Queste le parole del tecnico Stefano Colantuono intervenuto in conferenza stampa al termine di Salernitana – Napoli.