Salernitana, Colantuono: “Per battere la Juve sfruttare le occasioni che si presenteranno”

Il tecnico della Salernitana ha presentato il match di domani contro la Juventus

Queste le parole del tecnico della Salernitana Stefano Colantuono alla vigilia del match con la Juventus: "Servirà una prova di grande sacrificio per provare a sfruttare quelle occasioni che eventualmente potrebbero crearsi. Sulla carta non c'è storia ma le partite vanno giocate e al fischio d'inizio saremo 0-0. È normale che la Juventus reciti un certo tipo di campionato rispetto al nostro. Servirà una prova gagliarda, simile a quella disputata contro il Napoli. Se poi saremo fortunati riusciremo a portare a casa anche qualcosa in più".