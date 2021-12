Salernitana, conto alla rovescia per la cessione ma sale paura esclusione

Il tempo corre in casa Salernitana e c'è tempo fino al 31 dicembre

Passano giorni ma a Salerno non c'è la fumata bianca per il passaggio del club ad altro soggetto giuridico. Mancano 21 giorni alla data massima entro cui bisognerà formalizzare l’atto notarile della cessione della Salernitana. Se non dovesse avvenire il club, in base alle norme Figc sulla doppia proprietà nella stessa categoria, verrà escluso immediatamente dal campionato. Uno scenario terrificante per la società granata e i suoi tifosi, che rende l’attesa sempre più carica di tensione. Anche per questo si spera di sapere qualcosa di serio sul futuro già nei prossimi giorni. Uno scenario che al momento non è da escludere, visto che i due trust stanno lavorando senza sosta.