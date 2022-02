Salernitana, disavventura per Ribery: incidente auto e lieve trauma cranico

Momenti di tensione per il calciatore della Salernitana, Franck Ribery a seguito di un incidente automobilistico. Il francese che non era alla guida della vettura, ha riportato un lieve trauma cranico”. Lo rende noto la Salernitana in un...

Redazione ITASportPress

Momenti di tensione per il calciatore della Salernitana, Franck Ribery a seguito di un incidente automobilistico. Il francese che non era alla guida della vettura, ha riportato un lieve trauma cranico". Lo rende noto la Salernitana in un comunicato. "L'atleta -spiega il club campano- restera' precauzionalmente a risposo alcuni giorni".