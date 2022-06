Salernitana, è finita l’avventura di Sabatini

E' durata appena sei mesi l'avventura a Salerno del direttore sportivo

Dopo la salvezza raggiunta in modo clamoroso, la Salernitana cambia lo staff tecnico. Walter Sabatini non è più il ds del club campano, un divorzio arrivato dopo ore di riflessione. La società del presidente Iervolino, attraverso una comunicazione ufficiale, ha annunciato l’interruzione del rapporto iniziato lo scorso gennaio. “L’U.S. Salernitana 1919 e il Direttore Sportivo Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023. Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società augura al Direttore Sabatini le migliori fortune professionali”. Sembra assai probabile che dopo Sabatini possa lasciare Salerno anche il tecnico Davide Nicola.