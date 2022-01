Salernitana, è Iervolino il nuovo proprietario: “Punterò sui giovani”

"In dieci giorni la Salernitana potrà cambiare proprietà", aveva detto dopo l’ultimo Consiglio Federale il presidente della FIGC Gravina.

A settembre scorso Iervolino aveva ceduto il restante 50% delle sue quote al Fondo Cvc. Due giorni fa il nuovo proprietario della Salernitana ha acquisito il 51% d Bfc Media, gruppo attivo nel settore dell’informazione. Con l’avvenuta accettazione della proposta formulata da Iervolino (investimento di poco inferiore ai venti milioni di euro) la federcalcio concederà quarantacinque giorni di proroga per definire l’operazione. Pericolo scampato per la Salernitana che potrà giocare ancora in serie A con l’obiettivo di riscattare la prima deludente parte della stagione conclusa all’ultimo posto in classifica. Lo riporta Gazzetta.it

Danilo Iervolino in vacanza a Pescasseroli dopo la conferma che la sua offerta di 10 milioni, più 25 milioni per la gestione, è andata in porto ha detto. "Farò di tutto – dice – per tentare di salvare la Salernitana in A. In ogni mio progetto ho sempre messo grande entusiasmo ed accadrà anche in questo progetto calcistico. Sono innamorato di Salerno, voglio costruire un rapporto osmotico con la città. Ho costruito un rapporto fraterno a Salerno con l’avvocato Lello Ciccone, mio grande amico. Punterò sui giovani e sulla crescita del club".