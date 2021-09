Salernitana, è Ribery-mania: maglie non ufficiali a ruba. Il club adirà vie legali

Durissima la presa di posizione del club granata

E' Ribery-mania a Salerno. In attesa della firma del francese sono andate a ruba oggi le magliette non ufficiali con il numero 7 dell'ex Bayern e Fiorentina. Arriva pronta la replica della Salernitana alla decisione di alcuni rivenditori di mettere in vendita la maglia non ufficiale di Franck Ribery, campione francese atteso lunedì in città per la firma sul contratto. Ecco la nota.