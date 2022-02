Salernitana e Spezia gol e divisione della posta in palio

Pari pirotecnico tra i granata e la compagine ligure

Si è chiusa con un pareggio la sfida che ha mandato in archivio la 24ma giornata di Serie A tra la Salernitana e lo Spezia. Nonostante una gara tutto cuore e grinta, la rinnovata Salernitana non riesce a conquistare i tre punti contro lo Spezia e deve accontentarsi solo di un pari per 2-2. Gran partita da parte di Verdi che realizza una doppietta: entrambi i gol arrivano su calcio di punizione. E in entrambe le occasioni lo Spezia pareggia su calcio di rigore (Manaj e Verde) sempre accordati dopo On field review. Lo Spezia con questo pari tiene a distanza la Salernitana che resta ancora ultima a tre punti dal Genoa.