Salernitana, esonerato Castori: fatale la sconfitta con lo Spezia

Il tecnico Fabrizio Castori non è più alla guida della Salernitana

Fabrizio Castori non è più la guida tecnica della Salernitana. Il club campano ha deciso di sollevare l'allenatore dal suo incarico dopo la sconfitta contro lo Spezia. Non è bastato il successo contro il Genoa nell'ultimo turno. Del resto, la classifica parla da sé, con la formazione granata ultima con solamente quattro punti racimolati. Questo lo scarno comunicato della società: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Fabrizio Castori. Ringraziandolo per la professionalità profusa e gli obiettivi raggiunti insieme la Società augura al tecnico le migliori fortune umane e professionali.