Salernitana-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Si gioca alle 12:30

Padroni di casa per sognare la permanenza in A, i viola per un posto in Europa. Mister Davide Nicola non recupera Radovanovic che non va nemmeno in panchina nonostante le dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa, al suo posto c'è Zortea. Il tecnico Italiano lascia ancora in panchina Odriozola con Venuti titolare e in avanti punta ancora su Cabral con Piatek ancora in panchina e fuori dagli undici iniziali.