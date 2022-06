Salernitana, firmata la proroga della convenzione per l’utilizzo dell’Arechi

La Salernitana giocherà anche nella prossima stagione allo Stadio Arechi. La casa del club campano è stato uno dei veri punti di forza della salvezza dei granata, grazie al caloroso tifo. Nella giornata di oggi è stata firmata la proroga della convenzione per l'utilizzo dello stadio. Questo il comunicato ufficiale della Salernitana:

"Si è svolto questa mattina, presso il Comune di Salerno, un incontro tra l’U.S. Salernitana 1919, rappresentata dall’Amministratore Delegato Maurizio Milan e dalla Responsabile alla Comunicazione Mara Andria e l’Amministrazione Comunale rappresentata dal Sindaco Vincenzo Napoli e dal Capo Staff del Sindaco Vincenzo Luciano. Nel corso dell’incontro è stata firmata, con piena e soddisfacente intesa, la proroga della convenzione per l’utilizzo dello Stadio “Arechi” per la prossima stagione sportiva. L’U.S. Salernitana 1919 ringrazia l’Amministrazione Comunale per la consueta e rinnovata disponibilità. Il Comune di Salerno conferma il pieno sostegno alle attività sportive, sociali, operative del sodalizio granata. Già a partire dalle prossime settimane sarà aperto un tavolo tecnico che porterà alla definizione condivisa del piano programmatico di interventi e accordi futuri sull’utilizzo dell’impianto".