Salernitana, Gravina non dà proroghe: solo 10 giorni per la cessione del club

Il campionato di Serie A rischia di continuare nel girone di ritorno con 19 squadre

I tifosi della Salernitana sono stati accontentati da Gravina, presidente della Figc, che mantenendo la promessa, non ha concesso una proroga per trovare un nuovo proprietario confermando la scadenza del prossimo 31 dicembre. Il popolo granata stanco di questa agonia, con striscioni apposti all'Arechi nel match contro l'Inter ha chiesto di andare in D per mettere fine a questo stillicidio di scadenze e presunti compratori. La linea che emerge dal Consiglio Federale che si è concluso da poco è del rispetto della scadenza inizialmente fissata. Restano dunque 10 giorni per la cessione del club, qualora dovessero arrivare offerte entro il termine che rispondono ai requisiti richiesti saranno concessi 45 giorni di proroga. Dopo il club verrà escluso dal campionato di Serie A.