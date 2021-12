Salernitana, i 5 giorni più lunghi per non sparire

Solo con un preliminare di accordo la Figc concederebbe un’ulteriore proroga di 45 giorni per formalizzare l’operazione, così la Salernitana eviterebbe l’esclusione

Sale l'ansia tra i tifosi della Salernitana che attendono di sapere se il club granata troverà entro il 31 dicembre un nuovo proprietario. Pena l'esclusione dal campionato di Serie A che rimarrebbe monco con 19 squadre. Restano appena cinque giorni per salvare la Salernitana e la speranza è legata ai potenziali acquirenti che sarebbero pronti a tentare l’assalto decisivo. A cominciare dal gruppo che Domenico Cerruti sta provando a mettere insieme; alcuni imprenditori avrebbero raccolto il suo appello, ma dalle parole bisogna passare ai fatti. Occorre depositare soldi e garanzie per formulare un’offerta valida (20 milioni di euro?), quella che lunedì o martedì prossimi la Console&Partners presenterà ai trustee per conto del fondo lussemburghese Toro Capital e Francesco Di Silvio. Già sollecitata una banca austriaca, incaricata di rilasciare la fideiussione richiesta, in attesa dell’approvazione del bilancio della Salernitana da parte dei soci (ma c’è l’incertezza della continuità aziendale). In caso di fumata nera per il 31 dicembre con l’esclusione del campionato (che azzererebbe tutti i risultati delle partite disputate dalla Salernitana), c’è l’ipotesi di una ripartenza dalla base del professionismo, cioè dalla serie C.