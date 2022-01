Salernitana, i Trustee confermano cessione a Iervolino: la nota

Il comunicato della società sulla cessione

Attraverso un comunicato ufficiale, la Salernitana ha confermato che i Trustee incaricati della cessione del club hanno accettato l'offerta vincolante (di Danilo Iervolino ndr.) e deliberato in assemblea il via libera alla cessione della società. Sul sito del club e sui profili social è possibile leggere la nota emessa.

I Trustee, con riferimento alla procedura per la cessione dell’intero capitale sociale della U.S. Salernitana 1919 S.r.l., nonché alle notizie apparse sugli organi di stampa negli ultimi giorni, rendono noto che:

in data 31 dicembre 2021, è stato concluso un accordo vincolante per la cessione dell’intero capitale sociale della U.S. Salernitana 1919 r.l., con conseguente proroga fino al 14 febbraio 2022 del termine per il perfezionamento della alienazione , inizialmente fissato al 31 dicembre 2021;