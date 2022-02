Salernitana, Iervolino: “Alla salvezza ci credo e sono ottimista”

Il patron del club campano invita a credere nel miracolo salvezza

La Salernitana non vince dal 9 gennaio quando passò a Verona. Il club campano è ultimo in classifica ma dal calciomercato sono arrivati tanti elementi nuovi che possono dare la spinta importante per raggiungere una salvezza al momento quasi impossibile. "Ci credo e sono ottimista". Cosi' il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, ha parlato delle sfide che attendono la squadra e la societa' granata. "Sono soddisfatto del calciomercato nella misura in cui lo e' Sabatini. Non conoscevo alcuni calciatori - ha spiegato il numero uno del club -, dai video mi sono convinto che Èderson e' un grandissimo giocatore. Do piena fiducia ai miei manager, Sabatini avra' meriti o demeriti per come concluderemo il campionato. Per me e' una leggenda del calcio, ha dimostrato di essere il piu' competente. Gode della mia massima fiducia, ci credo e sono ottimista". In sala insieme al proprietario del club granata anche Maurizio Milan che da ieri e' il nuovo amministratore delegato della Salernitana. "È un grande professionista, ci siamo conosciuti quando era a capo della Scuola Business de Il Sole 24 ore, abbiamo avuto modo di conoscerci e diventare amici". Iervolino si e' detto convinto che "sia la persona giusta per presidiare l'investimento e dare un contributo fondamentale nella realizzazione delle cose dette, tra tecnologia, infrastrutture e valori. Lavoreremo fianco a fianco per compiere tutti questi progetti in sei mesi, almeno per avviarli e toccarli con mano".