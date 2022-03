Salernitana, Iervolino: “Juventus? Mi fido di Sabatini e Nicola. Possiamo fare punti contro tutti”

Le parole del numero uno del club in vista del prossimo match di campionato e in chiave salvezza

SALVEZZA - "Possibilità di salvezza? Non tantissime, ma ancora ne abbiamo. Sono un po' amareggiato perché abbiamo fatto due gol contro Milan, Spezia e Sassuolo ma non siamo riusciti a vincere. La nostra è una squadra che sa segnare ma non riesce ancora a trovare la quadratura perfetta: per questo sono dispiaciuto, bastava un soffio per avere qualche punticino in più ma ce la metteremo tutta. Mi raccontano che i bookmakers ci danno il 7% di probabilità: per entusiasmo e motivazione direi che abbiamo più speranze, ma realisticamente la percentuale ci sta", ha detto Iervolino.