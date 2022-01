Salernitana, Iervolino: “La salvezza è possibile. Interverrò sul mercato”

Prime parole del nuovo presidente del club campano

Il nuovo proprietario della Salernitana Danilo Iervolino è intervenuto ai microfoni di Sky per condividere le sue sensazioni: "Non sono un conoscitore di calcio ma un tifoso e prometto che starò molto vicino alla squadra. L'offerta è arrivata a pochi secondi dalla scadenza del termine e quando abbiamo saputo che era stata accettata abbiamo brindato. Non avevamo molta fiducia perché stava quasi scadendo il termine, la notizia ci ha reso felicissimi e abbiamo brindato - ha detto a Sky - Il calore dei tifosi mi ha davvero commosso. Sarò un presidente tifosissimo, mi sono appassionato a questo club con una grande storia e un grande pubblico. E' questo che mi ha spinto a fare l'offerta". Iervolino poi ha promesso interventi in chiave mercato: "Spero di riuscire presto a perfezionare il trasferimento delle quote e di entrare il prima possibile nel mercato invernale. Credo che la Salernitana possa ancora salvarsi, siamo in fondo ma la classifica è corta. Sono moderatamente ottimista".