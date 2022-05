Salernitana, Iervolino: “Obiettivo salvezza tranquilla. Ho ancora il sogno Cavani”

Le parole del presidente granata

"Mettiamo subito i piedi per terra, io sono una persona concreta. L'obiettivo è fare un campionato tranquillo, senza intaccare le coronarie. Ci auguriamo di salvarci senza arrivare all'ultima giornata. Poi vedremo, le cose non si costruiscono in un giorno. C'è la volontà di fare bene, valorizzando giocatori importanti come Ederson e Bohinen e scoprirne gli altri. A Salerno resteranno solo i calciatori innamorati della maglia e della città e che hanno voglia di restare. Gli altri possono andare via, non tratterò mai nessuno. La Salernitana riparte da Walter Sabatini e Davide Nicola: abbiamo trovato un accordo con entrambi, verrà formalizzato nelle prossime ore. Non avevo dubbi su questo, entrambi si sono appassionati al progetto e sono legatissimi ai tifosi e alla città: nessuno ci teneva a rompere l’armonia. Hanno accettato subito, andiamo avanti insieme. E io mantengo il sogno di portare Cavani a Salerno".