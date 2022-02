Salernitana, Iervolino: “Possibilità salvezza basse ma con questa grinta…”

Parla il numero uno del club

Il presidente della Salernitana Daniele Iervolino è intervenuto a Radio 1 nel corso di Radio Anch'Io Sport per parlare della stagione della squadra e la lotta salvezza, ma anche delle vicende societarie e il futuro del club.

"Non abbiamo avuto nessun rapporto nella trattativa per avere la Salernitana con Lotito perché abbiamo parlato solo con i trustee. Non avuto ancora il piacere di sentire Lotito", ha spiegato Iervolino sull'acquisto della Salernitana.