Salernitana, Iervolino: “Salvezza? Squadra può realizzare il sogno”

Il numero uno del club ci crede

Dopo la vittoria contro la Fiorentina in campionato, la Salernitana può davvero sperare nell'impresa salvezza. Ne è fortemente convinto anche il presidente Danilo Iervolino che in un'intervista a La Città di Salerno ha parlato delle sue sensazioni e dei suoi programmi futuri.

SALVEZZA - "Il gruppo non deve mollare, c’è bisogno ancora di grande entusiasmo. Abbiamo imboccato la strada giusta, ora dobbiamo avere i nervi proprio d’acciaio", ha detto Iervolino . Poi, facendo riferimento alla vittoria sulla Fiorentina: "C’è stata proprio un’immagine poetica della squadra che può veramente realizzare il sogno . Una squadra ribelle, un poco mi somiglia. Abbraccia la tensione e il conflitto, li sa gestire e ha i nervi ben saldi. Una squadra anticonvenzionale, mi è cucita addosso ma soprattutto è cucita addosso a Nicola".

FUTURO - "Mancano cinque partite, pensiamo solo a questo. Stiamo programmando tante cose: stadio, centro sportivo, link con le Academy. Siamo impegnati in un progetto per il monitoraggio delle prestazioni sportive. Sono convinto che possiamo fare benissimo, ma lo dobbiamo fare con la permanenza in Serie A. Questo è fondamentale".