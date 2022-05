Salernitana, Iervolino: “Vorrei portare qui Cavani…”

Le parole del presidente

Gioia per la permanenza nel massimo campionato ma anche voglia di progettare al meglio la prossima annata: "È un’impresa storica che a Salerno non ha precedenti. E poi c’è stato l’incredibile epilogo, la magia della curva con la splendida coreografia, il tifo incessante anche sullo 0-4. La Salernitana merita la A soprattutto per il suo pubblico, sempre caloroso e mai polemico. Ora abbiamo tempo per programmare partendo da elementi importanti come Sepe, Fazio, Mazzocchi, Bohinen, Ederson. Prenderemo giovani e alcuni elementi esperti".