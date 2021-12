Salernitana, il comunicato sul futuro della società: “Nessun acquirente. Serve proroga”

La società rischia l'esclusione dal massimo campionato

Momenti drammatici in quel di Salerno, sponda Salernitana , dove il club ha poche ore per trovare un nuovo proprietario. Purtroppo, dalle ultime indiscrezioni , mancano però le offerte d'acquisto che possano permettere alla società di proseguire il suo percorso in Serie A. Infatti, in base alle norme Figc sulla doppia proprietà nella stessa categoria, il club verrà escluso immediatamente dal campionato se non dovessere esserci un cambio di gestione nei tempi previsti. Uno scenario che è stato confermato ufficialmente con una lunga nota pubblicata sui canali della società.

Ad oggi, alcuna delle offerte ricevute per l’acquisto della U.S. Salernitana 2021 è accettabile ai sensi dell’atto “Trust Salernitana 2021”, poiché carente dei requisiti e/o delle condizioni imposte dall’atto stesso (es: forma dell’offerta; congruità del prezzo; documentazione idonea a verificare l’indipendenza dell’offerente; presenza delle garanzie di solvibilità dell’offerente etc.) o perché, come in ultimo, il soggetto offerente non ha dimostrato la sussistenza dei requisiti economici, patrimoniali e finanziari congrui per perfezionare l’operazione.