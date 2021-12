Salernitana-Inter, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:45 la sfida di campionato

Redazione ITASportPress

Salernitana-Inter si gioca oggi, venerdì 17 dicembre 2021 alle ore 20:45 per la 18^ giornata di Serie A. Anticipo di campionato per l'ultima della classifica che sfida la capolista. Un impegno davvero tosto per i padroni di casa e che potrebbe nascondere delle insidie anche per gli ospiti.

Salernitana-Inter, le formazioni

Questi i possibili giocatori che scenderanno in campo dall'inizio per la gara:

SALERNITANA (4-4-1-1): Belec; Delli Carri, Gyomber, Bogdan, Ranieri; Kechrida, L. Coulibaly, Kastanos, Obi; Ribery; Simy. All. Colantuono.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez. All. Inzaghi.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Salernitana-Inter si giocherà come detto in precedenza, questa sera venerdì 17 dicembre allo Stadio Arechi sito a Salerno alle ore 20:45 per il secondo anticipo della 18^ giornata di Serie A. La gara sarà un vero e proprio testacoda con la prima della classifica contro l'ultima.

La sfida tra Salernitana e Inter sarà visibile sulle smart tv grazie all'applicazione di DAZN, utilizzabile anche tramite dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e Tim Vision Box; la suddetta app è fruibile anche sulle console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5).

Visione disponibile anche su Sky a questi canali di riferimento: Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Per vedere la partita tra Salernitana-Inter in streaming si potrà farlo grazie a DAZN attraverso l'app dedicata per smartphone e tablet oppure da pc, collegandosi al sito ufficiale da browser. Esistono poi altre due opzioni per seguire live il match di campionato. Con Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky, e con la piattaforma NOW (previo acquisto di uno dei pacchetti facenti parte dell'offerta).