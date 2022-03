Salernitana, l’ambizione di Iervolino: “Cerchiamo un nuovo Mbappé”

Le parole del numero uno del club

AMBIZIONE - "Cerchiamo un nuovo Mbappé giovane, è l'obiettivo di Sabatini. Ci sono due progetti in uno. Il primo è quello di puntare alla squadra cercando di dare stabilità per una permanenza lunga in Serie A, puntando anche sui giovani e sullo scouting. L’altro progetto invece è per la città: stadio infrastrutture sportive, creare un hub per lo sport in osmosi con la città, aperto non solo al calcio. E poi un progetto che implica una trasformazione nel digitale. Stiamo lavorando molto per traghettare la Salernitana nell’industria 4.0, nel metaverso".