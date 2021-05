Salernitana, Lotito: “Serve soluzione rapida perchè è una delle 20 società che…”

Una situazione difficile da risolvere al momento

Non c’è ancora una soluzione per il passaggio di proprietà della Salernitana dopo la promozione in Serie A. Claudio Lotito infatti non può gestire oltre la Lazio anche il club campano. Il regolamento parla chiaro. Il patron biancoceleste dovrà cedere la Salernitana entro 30 giorni dalla ufficializzazione della promozione in A della squadra campana (che scatterà al termine del campionato, dopo i playoff). Le Norme organizzative interne federali stabiliscono infatti che è vietata la multiproprietà di società di calcio all’interno della stessa categoria. E’ l’art.16 delle Noif a prendere in considerazione il caso appena verificatosi con la Salernitana di una sopraggiunta situazione di multiproprietà nello stesso campionato, stabilendo in trenta giorni il termine di tempo entro il quale risolvere la questione. Il divieto, stabilisce, lo stesso articolo 16 delle Noif, si estende anche a parenti ed affini entro il quarto grado. Ed esclude quindi la possibilità che l’attuale assetto societario del club campano possa essere confermato.