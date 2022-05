Salernitana, maestro tifoso fa pregare gli alunni per far vincere la squadra

Il gesto di un insegnate a scuola

Incredibile quanto accaduto nelle scorse ore in una scuola elementare di Salerno. Un maestro , super tifoso della Salernitana , ha deciso di invitare l'intera classe a pregare per la squadra di Davide Nicola affinché potesse vincere la gara di recupero contro il Venezia e, dunque, sperare ancora nella salvezza.

Come riportato da Repubblica, il tutto è accaduto prima della sfida contro i lagurani nella scuola elementare Matteo Mari. Un insegnate ha optato per una "lezione" particolare. Prima l'Ave Maria, poi canti e cori di incitamento per la Salernitana. Gli alunni, felici e coinvolti, non si sono fatti attendere dall'accettare la situazione andando dietro al loro maestro.