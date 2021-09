Salernitana, Marchetti: “Ribery calciatore unico, lo applaudiremo sempre”

L'arrivo di Franck Ribery ha portato entusiasmo tra i tifosi della Salernitana. L'amministratore unico Ugo Marchetti dice la sua sul colpo di mercato

L'arrivo di Franck Ribery ha portato grande entusiasmo tra i tifosi della Salernitana. Il campione francese con un passato nel Bayern Monaco è reduce dall'avventura alla Fiorentina in cui ha brillato a fasi alterne a causa di numerosi infortuni. Il club campano diventa così una nuova opportunità di rilancio per il fantasista. L'amministratore unico, il generale Ugo Marchetti commenta questo innesto ai media: "Ribery non può essere trattato come un calciatore normale. È un galantuomo, una persona vera e non solo un campione. Lo applaudiremo soprattutto quando sbaglierà, è parte della nostra famiglia, ha voglia di vincere la battaglia assieme alla tifoseria".