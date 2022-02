Salernitana-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:45

Redazione ITASportPress

Salernitana-Milan si gioca oggi, 19 febbraio 2022 alle ore 20:45 per il posticipo del sabato di campionato valido per la 26^ giornata di Serie A. Gli ultimi in classifica sfidano i rossoneri, momentaneamente primi vista la gara in meno dell'Inter.

Salernitana-Milan, probabili formazioni

SALERNITANA (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Ederson, Radovanovic, L. Coulibaly; Perotti; Bonazzoli, Djuric.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

Dove vedere la partita

La sfida tra Salernitana e Milan si giocherà come anticipato questo sabato 19 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Arechi di Salerno. La gara è valida per la 26^ giornata di Serie A.

Il match tra Salernitana-Milan sarà visibile su DAZN, come tutte le altre partite della Serie A 2021/22. Chi è dotato di una smart tv dovrà semplicemente scaricare l'app, oppure per le tv non smart si potrà ricorrere a dispositivi come Amazon Firestick, Google Chromecast e TIMVISION Box oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), Playstation 4 e Playstation 5.

La sfida sarà trasmessa anche da Sky, i canali di riferimento sarannno Sky Sport Uno (201 e 209 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202, 240 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite).

Esistono poi altre modalità per seguire la partita di Serie A. Per esempio su DAZN attraverso l'app su mobile o tablet oppure collegandosi al sito da pc e notebook. Il match sarà anche disponibile su Sky Go per tutti gli abbonati Sky, sempre attraverso app o sito ufficiale.

Poi c'è anche l'opzione NOW, il servizio on demand che permette a tutti di accedere ai contenuti Sky, previo l'acquisto del pacchetto ‘Sport’ o del singolo evento.