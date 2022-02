Salernitana, Nicola: “Ai punti il pareggio con il Milan è il risultato più giusto”

Il commento a fine gara del tecnico della squadra campana

“Quello visto stasera è lo spirito che vogliamo avere sempre. Fino a quando la condizione fisica ci ha sorretto, abbiamo fatto molto bene, pressando alti e ripartendo in maniera efficace. Mi è piaciuta molto la ricettività che i ragazzi hanno avuto, cercando sempre un calcio propositivo. Sapevamo che avremmo potuto difettare nella perfezione dei meccanismi, ma l’atteggiamento e la voglia che hanno dimostrato di sentirsi vivi sono stati sicuramente quelli giusti. Qualunque cosa riusciremo a ottenere, potremo farlo solo con questo pubblico, il cui entusiasmo è davvero travolgente”. Queste le parole del tecnico Davide Nicola nel post-partita di Salernitana – Milan. Il mister ha quindi concluso: “Ai punti forse il pareggio è il risultato più giusto, anche se per come si era messa la partita un po’ di rammarico c’è. Stasera però non era importante solo il risultato. La classifica è chiarissima e ci obbliga ad andare sempre a mille. C’è solo da lavorare tanto provare a raccogliere il massimo partita dopo partita”.