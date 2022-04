Salernitana, Nicola: “Ancora tanto da fare per raggiungere un sogno”

Il tecnico campano analizza la vittoria sul terreno dell'Udinese

NICOLA ANALIZZA MATCH - “Sono contento per i tifosi, per i ragazzi e per la Società. Abbiamo conquistato la seconda vittoria consecutiva contro una squadra molto forte e in gran forma. C’è soddisfazione, ma sappiamo che abbiamo ancora tanto da fare per raggiungere un sogno. Siamo consapevoli che dovremo fare una serie straordinaria di risultati, ma vogliamo provarci a tutti i costi. Sono molto contento anche per Verdi, perché è un giocatore di qualità ed è entrato in partita col piglio giusto”. Queste le parole del tecnico Davide Nicola nel post-partita di Udinese – Salernitana. Il mister ha quindi concluso: “Abbiamo provato a dosare un po’ le energie perché domenica avremo un’altra partita difficilissima. Nel secondo tempo siamo cresciuti alla distanza e ci è andata bene. Ora dovremo recuperare le forze e arrivare a domenica nel miglior modo possibile”.