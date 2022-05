Salernitana, Nicola: “C’è voglia di scrivere la storia. Serve l’aiuto del pubblico”

Le parole dell'allenatore granata

"Ci stiamo preparando bene, energia ed entusiasmo ci danno una spinta in più e siamo perfettamente consapevoli che ci sono nove punti in palio per coronare il nostro sogno. Tutti insieme vogliamo sovvertire il consueto andamento delle cose. Siamo una neopromossa, ma non è scritto da nessuna parte che non si possano raggiungere traguardi importantissimi. Possiamo veramente entrare nella storia, il connubio con la gente è un'arma in più. Sembravamo fuori dai giochi, invece due mesi e mezzo di lavoro stanno dando i frutti sperati. Abbiamo dimostrato valori non indifferenti, l'energia dentro di noi è incredibile. La Salernitana e il suo popolo meritano di restare in serie A. Per ottenere un grande risultato è fondamentale che la gente ci trasmetta la loro energia. Ho detto scherzando che pagherei io per vedere sempre lo stadio pieno e portarli all'Arechi. E' una componente importante, questa piazza merita la salvezza".