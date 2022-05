Salernitana, Nicola: “Fatto grande partita ma il pareggio è giusto”

L'analisi a fine gara del tecnico campano

Il commento ai microfoni di DAZN di Davide Nicola, tecnico della Salernitana dopo il pareggio contro il Cagliari: " Dà fastidio aver subito gol al 98' ma l'impegno era difficile contro una squadra che ha dei valori e cerca di salvarsi come noi. I ragazzi dopo aver fatto una grande partita erano amareggiati per il pareggio ma il calcio è anche questo e bisogna lottare fino alla fine. La partita l'abbiamo interpretata bene alzando il ritmo e giocando bene ma alla fine il pareggio è giusto. Certo sarebbe stato bello vincere ma il sogno si completerà nell'ultima partita e bisogna preparasi bene in vista di sabato con l'Empoli. Bisogna rimanere lucidi e utilizzare le emozioni in modo positivo. Con le nostre qualità dobbiamo essere pronti alle due partite che restano".