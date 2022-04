Salernitana, Nicola: “Grandi oggi con la Fiorentina ma il difficile arriva adesso”

Più di 20 mila tifosi all'Arechi per sostenere la squadra di mister Nicola

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, le speranze di salvezza della Salernitana sono cresciute. Il tecnico dei campani, Davide Nicola ha commentato il successo allo stadio Arechi ai microfoni di SKY: "Sono felice per la vittoria che è arrivata dopo una grande prestazione. La partita è stata vinta da una squadra che ha cercato di portare a casa i tre punti a tutti i costi. Ci siamo costruiti questa chance salvezza grazie al lavoro che questi ragazzi stanno facendo. Raramente l'ho visto in una squadra che crede ciecamente in quello che gli proponiamo. Hanno sempre voglia di migliorarsi. Memore anche dell'ultimo scontro che ho avuto contro Italiano quando ero a Torino, ho optato per una strategia diversa. La Fiorentina concede poche cose e noi le abbiamo sfruttate nel migliore dei modi. Mi aspettavo di andare nel doppio vantaggio nella prima mezz'ora, poi ci hanno costretto ad abbassarci e abbiamo preso gol. Ma poi i cambi e chi è entrato ha dimostrato di valere e di credere in quello che fa. Bravi ai ragazzi, sappiamo benissimo che adesso arriva il difficile. Dopo tre vittorie la gente pensa che sarà facile ma io chiedo di sostenerci con amore incondizionato perché sostenendoci ci possano dare una grande mano in questo finale".