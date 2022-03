Salernitana, Nicola: “Juventus? Proveremo ad essere competitivi. Ribery recuperato”

Il tecnico verso il match contro i bianconeri

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per la Salernitana di mister DavideNicola che domani affronterà la Juventus per la 30^ giornata di Serie A. Il tecnico ha presentato la delicata sfida nel consueto appuntamento in conferenza stampa. Questi i principali passaggi:

Sulla salvezza e le avversarie dirette: "Il Cagliari ha 25 punti, la Sampdoria 26 e lo Spezia 29. Si è dilatata ancora di più la classifica, ci sono tante squadre in lotta per non retrocedere e la Salernitana proverà a fare il meglio possibile nelle undici gare che restano", ha detto Nicola.

Sulla Juventus: "Loro sono una formazione capace, che sa stare in campo in tanti modi. A volte sviluppa gioco con tre centrocampisti, altre volte con due esterni larghi e due attaccanti di riferimento. E' una partita che ci servirà per migliorare la mentalità, vogliamo essere competitivi in qualunque campo e contro qualunque avversario. Non c'è tempo per fare calcoli o guardare indietro. Ripeto, mi aspetto molto dalla Salernitana. A volte le cose le facciamo bene, purtroppo capita di sbagliare i tempi. Ma i ragazzi si impegnano fino all'ultima goccia di sudore, siamo tutti concentrati sull'obiettivo. Mi aspetto molto dalla Salernitana".

Su Perotti, Verdi e Ribery: "Stanno crescendo tutti, Ribery si allena continuativamente da due settimane e ha smaltito ogni fastidio legato all'episodio che tutti conoscete".