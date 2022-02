Salernitana, Nicola: “Mi interessa ottenere un cambiamento rispetto al passato”

Presentato il nuovo allenatore della Salernitana

E' stato presentato a stampa e tifosi il nuovo allenatore della Salernitana, Davide Nicola che ha preso il posto di Stefano Colantuono esonerato dopo il pareggio esterno sul terreno del Genoa. Questo pomeriggio nella conferenza stampa il neo allenatore ha detto: “Essere qui per me è veramente frutto di piacere ed euforia. Conosco l’amore di questa piazza ed essere stato scelto per essere l’allenatore della Salernitana per me è motivo di grande orgoglio. Ho trovato un gruppo di ragazzi seri, con grande predisposizione al lavoro. D’ora in poi proveremo a fare qualcosa di diverso per raggiungere risultati diversi rispetto a quelli ottenuti finora”.