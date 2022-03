Salernitana, Nicola: “Non abbiamo perso la nostra dignità per perdendo 5-0”

L'analisi del tecnico campano dopo il ko pesante contro l'Inter

Il commento del tecnico della Salernitana, Davide Nicola dopo la pesante sconfitta a San Siro contro l'Inter. "Non abbiamo fatto bene le cose come solitamente cerchiamo di fare. Siamo venuti a San Siro per proporre il nostro gioco e aggredire alti magari accettando i duelli a metà campo. Non abbiamo perso la nostra dignità pur perdendo 5-0. E' andata male ma l'inizio è stato buono e abbiamo avuto anche l'occasione per andare in vantaggio. Dopo il vantaggio nerazzurro sono arrivati gol fotocopia del nostro avversario. Sto cercando di costruire una mentalità per vincere le partite e non abbiamo un'altra strada. Io stasera ho avuto delle risposte per quanto riguarda il coraggio e i ragazzi hanno dato tutto. Sicuramente siamo stati meno brillanti e alcune letture le abbiamo sbagliate. Fino al primo gol siamo stati in partita poi siamo usciti dal match e siamo calati di livello sotto l'aspetto nervoso. Abbiamo incontrato un'Inter che ha sbagliato poco e non è tutta da buttare la nostra prestazione. Pensiamo alla prossima adesso dove dovremo cercare di fare meglio il nostro gioco anche con coraggio".