Salernitana, Nicola: “Pari giusto ma grande gara della mia squadra”

Soddisfatto della prova della sua squadra il tecnico della squadra campana

Il tecnico della Salernitana, Davide Nicola ha analizzato ai microfoni di DAZN il pareggio sul terreno dell'Atalanta: "Ci teniamo sempre a vincere, i ragazzi mi stanno stupendo sempre di più e anche stasera ci siamo impegnati al massimo. A Bergamo non era facile contro un'Atalanta che lotta per un obiettivo importante e non è una cosa semplice per nessuno portare via un punto. I ragazzi hanno dimostrato convinzione e coraggio e mi dispiace aver mancato il secondo gol però il pareggio è giusto e sono contentissimo. Prendere gol all'83' ti fa innervosire anche se potevano fare gol prima come anche noi potevamo chiuderla. Bisogna continuare su questa strada e provarci. Siamo cresciuti come prestazione, ordine e organizzazione e i ragazzi si impegnano quotidianamente. Questa squadra ci crede ogni giorno di più e mi rende orgoglioso di poterli allenare. Pensiamo a giovedì al match contro il Venezia".