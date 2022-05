Salernitana, Nicola: “Salvezza incredibile, merito di squadra, tifosi e società”

Grande gioia del tecnico della Salernitana dopo la salvezza raggiunta

Il tecnico della Salernitana, Davide Nicola ha commentato ai microfoni di DAZN la clamorosa salvezza arrivata all'ultima giornata nonostante la sconfitta interna contro l'Udinese: "E' stata un’ultima partita difficile per noi e per il Cagliari ma io adesso sono contento per l'obiettivo raggiunto. Felicissimo per il pubblico, per il direttore Sabatini e per il nostro presidente Iervolino. Non ci siamo espressi al meglio stasera contro l'Udinese peccando di concentrazione, ma alla fine è andata bene. Non era facile ottenere la salvezza ma sono contento per esserci riuscito in questo posto meraviglioso. Questo capolavoro è la sintesi perfetta di cosa significa diventare squadra, Tre mesi pazzeschi con una intensità impressionante della mia squadra e credo che la salvezza sia meritata. Io scelgo sempre le avventure e ci metto tutto, qui in 15 partite grazie a squadra, tifosi e società abbiamo fatto una vera impresa. Futuro? Aspettiamo un po', godiamoci la salvezza poi ci penseremo alla prossima stagione parlando con la proprietà".