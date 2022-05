Salernitana, Nicola: “Scriveremo il finale della nostra storia. I tifosi diano tutto”

Le parole del tecnico granata

Redazione ITASportPress

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa prima della delicata sfida di domani contro l'Udinese. I campani sono alla ricerca di una salvezza che arriverebbe con la vittoria sui friulani. Il tecnico granata ha analizzato il percorso durante la stagione e la gara di domani. Queste le sue parole:

QUEL 7% - "Domani c'è un'ultima partita e scriveremo il finale della nostra storia. Una storia che parte da quel famoso 7% di cui parlò il nostro direttore sportivo in tempi non sospetti. "Ne varrà la pena, ci vogliamo credere" mi disse il presidente quando mi ha contattato. Io ho provato immediatamente gli stessi brividi, era una sfida motivante e non ci ho pensato un secondo. Abbiamo giocato la prima partita e sono stato letteralmente travolto dalla città, dalla disponibilità dei ragazzi, dall'entusiasmo della nostra gente. 7% non è percentuale che lascia molto margine all'immaginazione, è un vero e proprio salto nel vuoto. Con l'aiuto della nostra gente abbiamo già raggiunto un grosso traguardo: poterci giocare la salvezza all'ultima partita. Il 7% è un qualcosa in cui crederemo fino all'ultimo secondo, fino a quando l'arbitro non fischierà tre volte".

I TIFOSI - "Occorre l'aiuto di tutti, dal primo all'ultimo spettatore che verrà all'Arechi domani. Sarebbe un qualcosa di bellissimo. Mi faceva piacere fare un riassunto del nostro percorso, nel rispetto delle emozioni e delle sensazioni che abbiamo provato. Non dobbiamo fare nulla di diverso rispetto a quanto messo in campo nelle gare precedenti. Moltiplichiamo il 7%, in campo dobbiamo dare il 700% insieme alla gente che verrà allo stadio. Occorre la consapevolezza che l'unione fa la forza, da soli non si va da nessuna parte. Anche i tifosi devono dare tutto quello che hanno, ancora una volta".

UDINESE - "E' una squadra che darà il massimo, variano spesso sistema di costruzione del gioco grazie alla presenza in rosa di calciatori forti fisicamente ma anche tecnicamente. Ma io sono concentrato sulla Salernitana. Dobbiamo crederci fino alla fine, non dobbiamo fare nulla di diverso rispetto a quanto fatto nelle gare precedenti e in questo percorso così bello. Giocheranno la loro partita, come giusto che sia. Ma noi siamo pronti".